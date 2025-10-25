Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 1 від 25 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 25.10.2025 | Сезон 16

Найяскравіші учасники попередніх сезонів Мастер Шеф повертаються на улюблену кухню! От тільки цього разу вони будуть гостями, які судитимуть страви двох команд. Чи будуть вони прискіпуватися до найменших деталей? Дивіться онлайн шоу Мастер Шеф 2025.

Головним викликом цього вечора стане такий: чи може шеф-аматор перевершити шефа-профі? Щоб відповісти на це запитання, судді запросили двох суперфіналістів очолити дві команди учасників Мастер Шеф. Суперфіналістка аматорського 14 сезону Анастасія Завадська керуватиме командою аматорів, а суперфіналіст останнього сезону професіоналів Іван Іванчук очолить команду профі. Кому вдасться розробити краще меню? І чому обслуговування стане ключовим фактором під час вердиктів? Дивіться онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск від 25.10.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 випуск частина 2 від 25.10.2025