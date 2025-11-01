Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск частина 1 від 01 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Тиждень кулінарних експериментів і несподіванок починається просто зараз! Чому перше випробування дивуватиме і суддів, і гостя, і три команди аматорів? Дивіться онлайн у проєкті Мастер Шеф 2025.

Ольга Мартиновська розповіла кулінарам, що перший конкурс приховує багато несподіваних поворотів і обманутих очікувань. Цього разу судді запросили на кухню Мастер Шеф експерта вузького профілю – бога м’яса Аліка Мкртчяна. Алік вважає, що він дегустуватиме страви, щоб визначити білок, який приховали кухарі. Проте він навіть не здогадується, що принаймні половина всіх страв будуть створені з рослинного замінника м’яса! Чи зможуть аматори обманути смакові рецептори найвідомішого м’ясного експерта в країні? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск від 01.11.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск частина 2 від 01.11.2025