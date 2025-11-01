Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск часть 1 от 01 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Сериалы
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Один за всіх
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск часть 1 от 01 ноября 2025

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск часть 1 от 01.11.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 11 - эфир от 01 ноября 2025 на сайте СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск часть 1 от 01 ноября 2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 11 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 11 часть 1 от 01.11.2025
Выпуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Неделя кулинарных экспериментов и неожиданностей начинается прямо сейчас! Почему первое испытание будет удивлять и судей, и гостя, и три команды аматоров? Смотрите онлайн в проекте Мастер Шеф 2025.

Ольга Мартыновская рассказала кулинарам, что первый конкурс скрывает множество неожиданных поворотов и обманутых ожиданий. В этот раз судьи пригласили на кухню Мастер Шеф эксперта узкого профиля – бога мяса Алика Мкртчяна. Алик считает, что он будет дегустировать блюда, чтобы определить белок, который скрыли повара. Однако он даже не догадывается, что, по крайней мере, половина всех блюд будут созданы из растительного заменителя мяса! Смогут ли аматоры обмануть вкусовые рецепторы самого известного мясного эксперта в стране? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск от 01.11.2025

