Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск часть 1 от 01 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Неделя кулинарных экспериментов и неожиданностей начинается прямо сейчас! Почему первое испытание будет удивлять и судей, и гостя, и три команды аматоров? Смотрите онлайн в проекте Мастер Шеф 2025.

Ольга Мартыновская рассказала кулинарам, что первый конкурс скрывает множество неожиданных поворотов и обманутых ожиданий. В этот раз судьи пригласили на кухню Мастер Шеф эксперта узкого профиля – бога мяса Алика Мкртчяна. Алик считает, что он будет дегустировать блюда, чтобы определить белок, который скрыли повара. Однако он даже не догадывается, что, по крайней мере, половина всех блюд будут созданы из растительного заменителя мяса! Смогут ли аматоры обмануть вкусовые рецепторы самого известного мясного эксперта в стране? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск на сайте СТБ.

