Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск часть 2 от 01 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Последние в воображаемом рейтинге Мастер Шеф по версии участников наконец-то получили шанс доказать обратное! Но смогут ли все использовать эту возможность? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск на сайте СТБ.

Когда повара зашли на кухню, они увидели два стола. На одном лежали непопулярные девайсы, а на другом – продукты, которые обычно повара игнорируют в продуктовой. Судьи объяснили, что этот конкурс станет своеобразным Днем возмездия. В этот раз самые слабые, по мнению своих коллег, кулинары бросят вызов своим конкурентам, чтобы доказать, что их зря недооценивают. Но смогут ли аутсайдеры правильно выбрать девайсы, продукты и блюда, чтобы проучить коллег, а не самим попасть в ловушку? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск от 01.11.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск часть 3 от 01.11.2025