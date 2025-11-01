Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск от 01 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Встречайте неделю неожиданностей, когда те, кого все недооценивают, смогут наконец-то заявить о себе! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск от 01.11.2025.

Все испытания на этой кухне Мастер Шеф 2025 будут посвящены тем, кого обычно недооценивают в кулинарии, а также непосредственно на самом проекте. Во время первого испытания аматоры будут готовить разнообразные блюда из мяса и его растительных заменителей, чтобы попытаться обмануть самого бога мяса Алика Мкртчяна. Во втором конкурсе аутсайдеры, которых конкуренты считают самыми слабыми, получат шанс проявить свои таланты. А битва черных покажет, возможно ли приготовить блюда ресторанного уровня из самых обычных консервов! Кто заслужит шеф-нож за лучшую работу в команде? А кому придется покинуть кухню на этой неделе? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск от 01.11.2025 на сайте СТБ.

