Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск от 01 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

МастерШеф
Выпуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Встречайте неделю неожиданностей, когда те, кого все недооценивают, смогут наконец-то заявить о себе! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск от 01.11.2025.

Все испытания на этой кухне Мастер Шеф 2025 будут посвящены тем, кого обычно недооценивают в кулинарии, а также непосредственно на самом проекте. Во время первого испытания аматоры будут готовить разнообразные блюда из мяса и его растительных заменителей, чтобы попытаться обмануть самого бога мяса Алика Мкртчяна. Во втором конкурсе аутсайдеры, которых конкуренты считают самыми слабыми, получат шанс проявить свои таланты. А битва черных покажет, возможно ли приготовить блюда ресторанного уровня из самых обычных консервов! Кто заслужит шеф-нож за лучшую работу в команде? А кому придется покинуть кухню на этой неделе? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск от 01.11.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 10 выпуск от 25.10.2025

