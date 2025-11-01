Проекты
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск часть 3 от 01 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск часть 3 от 01.11.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 11 - эфир от 01 ноября 2025 на сайте СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск часть 3 от 01 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 11 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 11 часть 3 от 01.11.2025
Выпуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Эта битва черных станет суровой проверкой интуиции и кулинарной логики для тех, кому не повезло оказаться в черных фартуках из-за своих ошибок! Как? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025.

Когда аутсайдеры в черном зашли на кухню Мастер Шеф, они увидели фуд-горку, состоявшую из консервов. На банках не было этикеток или названий, поэтому участники поняли, что им придется полагаться только на свою интуицию. Судьи объяснили, что поварам нужно выбрать пять консервов, которые им обязательно нужно обработать, чтобы скрыть характерный вкус. Также кулинары могут взять любые пять продуктов из кладовой, которые помогли бы им объединить несочетаемые консервы. Смогут ли аматоры приготовить шедевры профессионального уровня из этих продуктов? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 выпуск от 01.11.2025

