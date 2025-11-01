Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск частина 3 від 01 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Ця битва чорних стане суворою перевіркою інтуїції й кулінарної логіки для тих, кому не поталанило опинитися в чорних фартухах через свої помилки! Як? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

Коли аутсайдери в чорному зайшли на кухню Мастер Шеф, вони побачили фуд-гірку, яка складалася з консервів. На банках не було етикеток чи назв, тож учасники зрозуміли, що їм доведеться покладатися лише на свою інтуїцію. Судді пояснили, що кухарям треба вибрати п’ять консервів, які їм обов’язково треба обробити, щоб приховати характерний смак. Також кулінари можуть узяти будь-які п’ять продуктів із комори, які б допомогли їм поєднати непоєднувані консерви. Чи зможуть аматори приготувати шедеври професійного рівня з цих продуктів? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск на сайті СТБ.

