МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск частина 3 від 01 листопада 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск частина 3 від 01.11.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 11 - ефір від 01 листопада 2025 на сайті СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 11 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 11 частина 3 від 01.11.2025
Випуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Ця битва чорних стане суворою перевіркою інтуїції й кулінарної логіки для тих, кому не поталанило опинитися в чорних фартухах через свої помилки! Як? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

Коли аутсайдери в чорному зайшли на кухню Мастер Шеф, вони побачили фуд-гірку, яка складалася з консервів. На банках не було етикеток чи назв, тож учасники зрозуміли, що їм доведеться покладатися лише на свою інтуїцію. Судді пояснили, що кухарям треба вибрати п’ять консервів, які їм обов’язково треба обробити, щоб приховати характерний смак. Також кулінари можуть узяти будь-які п’ять продуктів із комори, які б допомогли їм поєднати непоєднувані консерви. Чи зможуть аматори приготувати шедеври професійного рівня з цих продуктів? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск від 01.11.2025

