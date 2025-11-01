Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск частина 2 від 01 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Останні в уявному рейтингу Мастер Шеф за версією учасників нарешті отримали шанс довести зворотне! Але чи всі зможуть використати цю можливість? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск на сайті СТБ.

Коли кухарі зайшли на кухню, вони побачили два столи. На одному лежали непопулярні девайси, а на іншому – продукти, які зазвичай кухарі ігнорують у продуктовій. Судді пояснили, що цей конкурс стане своєрідним Днем відплати. Цього разу найслабші, на думку своїх колег, кулінари кинуть виклик своїм конкурентам, щоб довести, що їх дарма недооцінюють. Але чи зможуть аутсайдери правильно вибрати девайси, продукти й страви, щоб провчити колег, а не самим потрапити у пастку? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

