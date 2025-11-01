Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск частина 2 від 01 листопада 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск частина 2 від 01.11.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 11 - ефір від 01 листопада 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 11 частина 2 від 01.11.2025
Випуск 11 | 01.11.2025 | Сезон 16

Останні в уявному рейтингу Мастер Шеф за версією учасників нарешті отримали шанс довести зворотне! Але чи всі зможуть використати цю можливість? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск на сайті СТБ.

Коли кухарі зайшли на кухню, вони побачили два столи. На одному лежали непопулярні девайси, а на іншому – продукти, які зазвичай кухарі ігнорують у продуктовій. Судді пояснили, що цей конкурс стане своєрідним Днем відплати. Цього разу найслабші, на думку своїх колег, кулінари кинуть виклик своїм конкурентам, щоб довести, що їх дарма недооцінюють. Але чи зможуть аутсайдери правильно вибрати девайси, продукти й страви, щоб провчити колег, а не самим потрапити у пастку? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск від 01.11.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 11 випуск частина 3 від 01.11.2025

