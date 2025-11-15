Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск часть 1 от 15 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск часть 1 от 15.11.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 13 - эфир от 15 ноября 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 13 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 13 часть 1 от 15.11.2025
Выпуск 13 | 15.11.2025 | Сезон 16

Встретится лицом к лицу со своими врагами, чтобы приготовить идеальный сет блюд! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск, чтобы увидеть первое парное испытание сезона.

Перед началом конкурса судьи поделили десятку кулинаров на пары, которые будут готовить сет из трех блюд. В этот раз повара должны будут работать бок о бок с теми коллегами по кухне, с кем они имели конфликты или недоразумения в прошлом, поэтому результат испытания зависит от их умения найти общий язык даже с соперниками. Звездные шефы будут оценивать как индивидуальные, так и общие блюда пар. Поэтому черные фартуки получат аж три кулинара: владелец худшего блюда и создатели худшего сета. А на какую кулинарную тему будут готовить повара? Смотрите проект Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск от 15.11.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 выпуск часть 2 от 15.11.2025

