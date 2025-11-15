Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 1 від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 13 | 15.11.2025 | Сезон 16

Зустрітися віч-на-віч зі своїми ворогами, щоб приготувати ідеальний сет страв! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск, щоб побачити перше парне випробування сезону.

Перед початком конкурсу судді поділили десятку кулінарів на пари, які разом готуватимуть сет із трьох страв. Цього разу кухарі муситимуть працювати пліч-о-пліч із тими колегами по кухні, з ким вони мали конфлікти чи непорозуміння в минулому, тому результат випробування залежить від їхнього вміння порозумітися навіть із суперниками. Зіркові шефи оцінюватимуть як індивідуальні, так і спільні страви пар. Тому чорні фартухи отримають аж три кулінари: власник найгіршої страви і творці найгіршого сету. А на яку кулінарну тему готуватимуть кухарі? Дивіться проєкт Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск від 15.11.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 2 від 15.11.2025