Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 1 від 15 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск частина 1 від 15.11.2025.
МастерШеф Сезон 16 Випуск 13 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 13 частина 1 від 15.11.2025
Випуск 13 | 15.11.2025 | Сезон 16

Зустрітися віч-на-віч зі своїми ворогами, щоб приготувати ідеальний сет страв! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 13 випуск, щоб побачити перше парне випробування сезону.

Перед початком конкурсу судді поділили десятку кулінарів на пари, які разом готуватимуть сет із трьох страв. Цього разу кухарі муситимуть працювати пліч-о-пліч із тими колегами по кухні, з ким вони мали конфлікти чи непорозуміння в минулому, тому результат випробування залежить від їхнього вміння порозумітися навіть із суперниками. Зіркові шефи оцінюватимуть як індивідуальні, так і спільні страви пар. Тому чорні фартухи отримають аж три кулінари: власник найгіршої страви і творці найгіршого сету. А на яку кулінарну тему готуватимуть кухарі? Дивіться проєкт Мастер Шеф 2025.

