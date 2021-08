У серіалі «Кріпосна» розкриваються найпікантніші теми. За чепурними фасадами дворянських будинків часом творилися непорядні справи. Багато хто вважає, що у шлюб в 19 столітті вступали тільки за розрахунком. Чи насправді шлюб не був причетним до кохання? Читайте в матеріалі.

Шлюб не був причетним до кохання

Виявляється, шлюб в 19 столітті вважався виключно цивільним інститутом. У багатьох випадках батьки хотіли, щоб їхні діти отримали хороше придане. В історії багато прикладів, коли юну дочку видають заміж за старого чоловіка. Або навпаки — одружують сина на багатій вдові. Головним для аристократів було зміцнити дружбу з правителями, поміщиками великих маєтків та знатними особами.

Інтриги на стороні

Мало кому пощастило будувати свій шлюб на коханні. Але таке сімейне життя не приводило до розлучень, адже в 19 столітті до цього ставилися дуже погано. Ба більше, розлучення допускалися рідко. Навіть в разі зради сім’ї продовжували жити разом.

У нещасливому подружжі чоловік та дружина ставилися один до одного з неприязню. Вони не цінували свого партнера, тому зрада часто супроводжувала їхні стосунки. Наприклад, в епоху розкішних балів і пишних суконь у багатьох представників знаті були фаворити та фаворитки.

У костюмованій мелодрамі «Кріпосна» Стас Боклан грає пристрасного поміщика Петра Червінського. Його герой був однаково суворий і нещадний до своїх кріпаків і власної сім’ї. Однак такий категоричний і принциповий чоловік закохався в молоду провокаційну талановиту особистість, що стало відкритим адюльтером. Велике захоплення Петра Ларисою Яхонтовою призвело до смерті його дружини — Анни Червінської. Проте й це не зупинило поміщика. Він одружився з молодою актрисою і поїхав із нею до Парижа.

Де шукали заможну партію для шлюбу?

Світські модники розважалися на балах та карнавалах, там же шукали свою майбутню пару. У 19 столітті танці стали розкутішими, а декольте — глибшим. Саме на балах вирішувалося багато питань. Гості придивлялися один до одного, знайомилися та вибирали фаворитів. Щоб привернути до себе увагу партнерів, потрібно було вміти витончено танцювати. Тож молоді дами за допомогою мови віяла та флірту закохували в себе чоловіків.

За кохання потрібно платити

В епоху 19 століття існували професійні посередники, які шукали вигідну партію для чоловіків та жінок. Сім’ї платили посередникам за інформацію. Ті натомість наводили можливі довідки про вільних та багатих осіб.

Шлюбні оголошення

Іноді молоді люди йшли на надзвичайні заходи заради шлюбу. Так в 19 столітті з’являється жанр шлюбних оголошень. У газетах почали розміщувати запити на неодружених людей, які у своїх володіннях мали чималі статки.

