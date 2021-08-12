В сериале «Крепостная» раскрываются самые пикантные темы. За опрятными фасадами дворянских домов порою творились неблаговидные дела. Многие считают, что в брак в 19 веке вступали только по расчету. На самом ли деле бракосочетание не имело никакого отношения к любви? Читайте в материале.





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Брак не имел отношения к любви

Оказывается, брак в 19 веке считался исключительно гражданским институтом. Во многих случаях родители хотели, чтобы их дети получили хорошее приданое. В истории много примеров, когда юную дочь выдают замуж за старика. Или наоборот — женят сына на богатой вдове. Главным для аристократов было укрепить дружбу с правителями, помещиками больших имений и знатными особами.

Интриги на стороне

Немногим посчастливилось скрепить узы брака любовью. Но такая семейная жизнь не приводила к разводам, ведь они в 19 веке и вовсе не приветствовались. Более того, разводы допускались лишь по строго определенным поводам. Даже в случае измены семьи продолжали жить вместе.

Несчастливые супруги относились друг к другу с неприязнью. Они не ценили своего партнера, поэтому измена часто сопровождала их отношения. К примеру, в эпоху шикарных балов и пышных платьев у многих представителей знати были фавориты и фаворитки.

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В костюмированной мелодраме «Крепостная» Стас Боклан играет страстного помещика Петра Червинского. Его герой был одинаково строг и беспощаден к своим крепостным и своей собственной семье. Однако столь категоричный и принципиальный мужчина влюбился в молодую провокационную талантливую личность, что стало открытым адюльтером. Большая увлеченность Петра Ларисой Яхонтовой привела к смерти его супруги — Анны Червинской. Но и это не остановило помещика. Он женился на молодой актрисе и уехал с ней в Париж.

Где искали состоятельную партию для брака?

Светские модники развлекались на балах и карнавалах, там же искали своих будущих супругов. 19 век раскрепостил людей, ведь танцы стали свободнее, а декольте — глубже. Именно на балах решались многие вопросы. Гости присматривались друг к другу, знакомились и выбирали фаворитов. Чтобы привлечь к себе внимание партнеров, нужно было уметь изящно танцевать. Также молодые дамы с помощью языка веера и флирта влюбляли в себя мужчин.

За любовь нужно платить

В эпоху 19 века существовали профессиональные посредники, которые искали выгодную партию для мужчин и женщин. Семьи платили посредникам за информацию. Те взамен наводили возможные справки о свободных и богатых особах.

Брачные объявления

Иногда молодые люди шли на крайние меры ради брака. Так в 19 веке появляется жанр брачных объявлений. В газетах начали размещать запросы на не связанных брачными узами людей, которые в своих владениях имели немалое состояние.

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