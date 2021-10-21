Финал второго сезона легендарной костюмированной мелодрамы «Крепостная» шокировал всех. Больше года зрители Украины, Балканов, Польши, Америки, Японии и еще десятков стран задавались вопросом: жив ли Жадан. Главному герою Андрею Андреевичу незнакомец в черном плаще всадил нож в сердце и оставил умирать на руках у возлюбленной Екатерины. Создатели сериала сохранили интригу, так и не рассказав, что дальше произойдет с Жаданом. Однако совсем скоро занавес откроется. 1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Кріпосна. Жадана любов». Ответ на главный вопрос сериальной индустрии будет получен.

Многомиллионная аудитория поклонников легендарной мелодрамы затаила дыхание перед премьерой. Остаются считанные дни, а телеканал СТБ интригует тизерами. Более того, многообещающее и двусмысленное название «Жадана любов» заставляет задуматься о различных версиях развития событий.

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Среди самых актуальных предположений — Катю ждут новые испытания. Полученная свобода омрачится смертью близкого, непринятием в высшее общество и желанием Петра Червинского отомстить бывшей крепостной. Незнакомца в черном плаще большинство именует Григорием Червинским. Мол, кто еще желает смерти осмеливающемуся отнять у него беззащитную Китти?

«На самом деле смерть Григория Червинского подстроена и именно он пытался убить Жадана. Жадан выжил, но его люди это скроют».

Однако есть те, кто допускает воскрешение Жадана. Мол, купец первой гильдии изменит внешность, останется в ряду помещиков и позволит Катерине почувствовать себя в безопасности.

Это не единственные воскрешения грядущего сезона. Поклонники сериала под опросом в Instagram телеканала СТБ выдвигают еще более интересные и запутанные версии.

«Жадан умрет. А убийцей окажется Косач. Катя, вместо того, чтобы отомстить, влюбится».

Предположения не ограничиваются и сменой внешности. Мог ли Жадан успешно скрываться? Ведь он совершил много добрых дел, которые явно не были на руку злодеям. Мог ли у Андрея быть брат? Безусловно! Зритель откровенно сопереживает героине и ее нелегкой судьбе. Поэтому ищет всяческих доказательств тому, что герой Максима Радугина появится в новом сезоне.

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Клятва в вечной любви, эмоции на грани безумия, свобода ценою в жизнь. 1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ премьера «Кріпосна. Жадана любов»!

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