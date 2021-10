Фінал другого сезону легендарної костюмованої мелодрами «Кріпосна» шокував усіх. Більше року глядачі України, Балканів, Польщі, Америки, Японії і ще десятків країн міркували над питанням: чи живий Жадан. Головному героєві Андрію Андрійовичу незнайомець у чорному плащі встромив ножа в серце і залишив помирати на руках у коханої Катерини. Творці серіалу зберегли інтригу, так і не розповівши, що далі станеться з Жаданом. Однак зовсім скоро завіса відкриється. 1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Кріпосна. Жадана любов». Відповідь на головне запитання серіальної індустрії буде отримано.

Більше на тему: Історія кохання зовсім не казка: трейлер культової драми «Кріпосна. Жадана любов»

Багатомільйонна аудиторія шанувальників легендарної мелодрами затамувала подих перед прем’єрою. Залишаються лічені дні, а телеканал СТБ інтригує тизерами. Ба більше, багатонадійна і двозначна назва «Жадана любов» змушує задуматися про різні версії розвитку подій.

Серед найактуальніших припущень — Катю чекають нові випробування. Отримана свобода затьмариться смертю близького, неприйняттям у вищий світ і бажанням Петра Червінського помститися колишній кріпосній. Незнайомця в чорному плащі більшість іменує Григорієм Червінським. Мовляв, хто ще бажає смерті тому, хто наважився забрати в нього беззахисну Кітті?

«Насправді смерть Григорія Червінського підлаштована і саме він намагався вбити Жадана. Жадан вижив, але його люди це приховають».

Однак є ті, хто допускає воскресіння Жадана. Мовляв, купець першої гільдії виживе, залишиться в ряду поміщиків і дасть Катерині відчуття безпеки.

Це не єдині воскресіння майбутнього сезону. Шанувальники серіалу під опитуванням в Instagram телеканалу СТБ висувають ще цікавіші й заплутаніші версії.

«Жадан помре. А вбивцею виявиться Косач. Катя, замість того, щоб помститися, закохається».

Припущення не обмежуються і зміною зовнішності. Чи міг Жадан успішно ховатися? Адже він зробив багато добрих справ, які явно не були на руку зловмисникам. Чи міг в Андрія бути брат? Безумовно! Глядач відверто співчуває героїні та її нелегкій долі. Тому шукає усіляких доказів того, що герой Максима Радугіна з’явиться в новому сезоні.

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет і опис серій

Клятва у вічному коханні, емоції на межі божевілля, воля ціною в життя. 1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ прем’єра «Кріпосна. Жадана любов»!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.