Премьера легендарной мелодрамы «Крепостная» состоится уже осенью на телеканале СТБ. Зрители увидят продолжение истории любви, борьбы и новых испытаний. Актеры тем временем имеют возможность отдохнуть от насыщенного графика съемок. Так актриса Алина Коваленко, сыгравшая героиню Ольгу Родзевич, отправилась в отпуск на остров Санторини. Подробнее — в материале.

Сезон отпусков в разгаре. Одним из излюбленных мест звезд остается Санторини — живописный остров в Эгейском море. Белые домики с голубыми крышами и невероятные закаты привлекают туристов из года в год. Так Алина Коваленко поделилась снимками из отпуска. Рыжеволосая красавица на фоне теплых закатов и темно-синего моря позирует для своей страницы в Instagram.

Напомним, что героиня Алины — Ольга Родзевич — дочь киевского помещика. Она отличается очень свободными взглядами. Своевольная и умная, она борется за права женщин и осуждает стереотипы о них и их месте в социуме. Она выступает против несправедливых правил и устоев, а ее ум, смелость и красота делают ее главной звездой киевского общества. Что изменится в ее судьбе в новом сезоне? Какие события перевернут ее жизнь?

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Не пропустите осенью на телеканале СТБ продолжение легендарной мелодрамы «Крепостная».

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