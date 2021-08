Зірка «Кріпосної» Аліна Коваленко відпочиває на острові Санторіні

Прем’єра легендарної мелодрами «Кріпосна» відбудеться вже восени на телеканалі СТБ. Глядачі побачать продовження історії кохання, боротьби і нових випробувань. Актори тим часом мають можливість відпочити від насиченого графіка зйомок. Так актриса Аліна Коваленко, яка зіграла героїню Ольгу Родзевич, вирушила у відпустку на острів Санторіні. Детальніше — в матеріалі.

Сезон відпусток у розпалі. Одним з улюблених місць зірок залишається Санторіні — мальовничий острів в Егейському морі. Білі будиночки з блакитними дахами і неймовірні заходи сонця приваблюють туристів з року в рік. Так Аліна Коваленко поділилася світлинами з відпустки. Рудокоса красуня на тлі теплих заходів і темно-синього моря позує для своєї сторінки в Instagram.

Нагадаємо, що героїня Аліни — Ольга Родзевич — дочка київського поміщика. Вона вирізняється дуже вільними поглядами. Свавільна і розумна, вона бореться за права жінок і осуджує стереотипи про них та їхнє місце в соціумі. Вона виступає проти несправедливих правил і засад, а її розум, сміливість і краса роблять її головною зіркою київського товариства. Що зміниться в її долі в новому сезоні? Які події перевернуть її життя?

Не пропустіть восени на телеканалі СТБ продовження легендарної мелодрами «Кріпосна».

