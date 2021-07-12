Актер, звезда костюмированной драмы «Крепостная» и сериала «Спіймати Кайдаша» — Тарас Цымбалюк — женился на своей возлюбленной Тине Антоненко. Свадьбу пара сыграла вдали от столицы в важную для себя дату — 3 июля. Именно тогда состоялось их первое свидание. Молодая семья поделилась атмосферными свадебными фотографиями. Больше — в материале.

Свадьба Тараса и Тины состоялась в Карпатах. Среди приглашенных были самые близкие. Место расположения банкета выбрали также на возвышении с невероятно красивым видом на горы.

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Невеста выбрала себе два платья: длинное — на торжественную церемонию, а также короткое в сочетании с кроссовками — на вечер.

«Три года назад я пригласил эту девушку на первое свидание и с тех самых пор я начал себя чувствовать самым счастливым человеком на земле. Могу сказать твердо: этим поступком я буду гордиться всю жизнь! Тина Цымбалюк, для меня огромная честь, что ты стала моей женой. Мой мотиватор, хранительница нашей семьи и моя огромная любовь. Спасибо, моя девочка», — трогательно написал Тарас.

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