Тарас Цимбалюк показав перші весільні фото

Актор, зірка костюмованої драми «Кріпосна» і серіалу «Спіймати Кайдаша» — Тарас Цимбалюк — одружився зі своєю коханою Тіною Антоненко. Весілля пара зіграла далеко від столиці у важливу для себе дату — 3 липня. Саме тоді відбулося їхнє перше побачення. Молода сім’я поділилася атмосферними весільними фотографіями. Більше — в матеріалі.

Весілля Тараса і Тіни відбулося в Карпатах. Серед запрошених були найближчі. Місце розташування банкету вибрали також на пагорбі з неймовірно красивим видом на гори.

Наречена вибрала собі дві сукні: довгу — на урочисту церемонію, а також коротку в поєднанні з кросівками — на вечір.

