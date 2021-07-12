Тарас Цимбалюк показав перші весільні фото

Актор, зірка костюмованої драми «Кріпосна» і серіалу «Спіймати Кайдаша» — Тарас Цимбалюк — одружився зі своєю коханою Тіною Антоненко. Весілля пара зіграла далеко від столиці у важливу для себе дату — 3 липня. Саме тоді відбулося їхнє перше побачення. Молода сім’я поділилася атмосферними весільними фотографіями. Більше — в матеріалі.

Весілля Тараса і Тіни відбулося в Карпатах. Серед запрошених були найближчі. Місце розташування банкету вибрали також на пагорбі з неймовірно красивим видом на гори.

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Наречена вибрала собі дві сукні: довгу — на урочисту церемонію, а також коротку в поєднанні з кросівками — на вечір.

«Три роки тому я запросив цю дівчинку на перше побачення і з тих самих пір я почав себе відчувати найщасливішим чоловіком на землі. Можу сказати твердо: цим вчинком я буду пишатися все життя! Тіна Цимбалюк, для мене величезна честь, що ти стала моєю дружиною. Мій мотиватор, берегиня нашої сім’ї та моя величезна любов. Дякую, моя дівчинка!», — зворушливо написав Тарас.

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