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Тарас Цимбалюк та його кохана Тіна Антоненко одружилися

07.07.2021

Український актор і зірка легендарної драми «Кріпосна», а також серіалу «Спіймати Кайдаша» — Тарас Цимбалюк — одружився зі своєю коханою Тіною Антоненко. Пара узаконила стосунки 3 липня. Більше про створення нової сім’ї Цимбалюків — читайте в нашому матеріалі.

Уже три роки пара разом. А 3 липня 2021 року Тараса і Тіна узаконили свої стосунки. Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк зробив пропозицію своїй коханій під час прямого ефіру танцювального шоу.

Цього літа двоє вирушили в подорож до Чорногорії. А повернувшись із довгоочікуваної відпустки по серпантинах, одружилися. Цією радісною новиною поділилася вже дружина актора — візажистка Тіна Цимбалюк.

«Вийшла заміж за найкращого хлопця на світі. 03.07.2021 — рівно 3 роки нашим стосункам і відтепер день нашого одруження. Відзначили в колі найближчих і рідних, далеко від світського Києва. Мій коханий Тарас Цимбалюк, щаслива бути твоєю дружиною. Великого плавання нашому кораблю під назвою “сім’я”».

Також варто зазначити, що Тіна взяла прізвище чоловіка. І до слова в жартівливій формі додала, що тепер шансів називати її через незнання Тонею (у зв’язку з дівочим прізвищем) у журналістів і випадкових знайомих не залишилося.

Редакція STB.UA вітає молодят зі створенням сім’ї!

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