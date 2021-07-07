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Тарас Цымбалюк и его возлюбленная Тина Антоненко поженились

07.07.2021

Украинский актер и звезда легендарной драмы «Крепостная», а также сериала «Спіймати Кайдаша» — Тарас Цымбалюк — женился на своей возлюбленной Тине Антоненко. Пара узаконила отношения 3 июля. Больше о создании новой семьи Цымбалюков — читайте в нашем материале.

Уже три года пара вместе. А 3 июля 2021 года Тарас и Тина узаконили свои отношения. Напомним, что Тарас Цымбалюк сделал предложение своей возлюбленной во время прямого эфира танцевального шоу. 

Этим летом двое отправились в путешествие в Черногорию. А вернувшись из долгожданного отпуска по серпантинам, поженились. Этой радостной новостью поделилась уже жена актера — визажист Тина Цымбалюк. 

«Вышла замуж за лучшего парня на свете. 03.07.2021 — ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева. Мой любимый Тарас Цымбалюк, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием “семья”».  

Также стоит отметить, что Тина взяла фамилию мужа. И к слову в шуточной форме добавила, что теперь шансов называть ее по незнанию Тоней (из-за девичьей фамилии) у журналистов и случайных знакомых не осталось. 

Редакция STB.UA поздравляет моложоденов с созданием семьи!

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