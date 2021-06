Тарас Цимбалюк відпочиває в Чорногорії

Актор Тарас Цимбалюк вирушив у довгоочікувану відпустку. Знімання продовження легендарної костюмованої драми «Кріпосна» добігло кінця. А отже, час для відпочинку і мандрівок до країн, які стали доступні туристам. Так Тарас зі своєю коханою вирушив до Чорногорії. Фото з відпустки — дивіться в матеріалі.

Зірка і секс-символ драми «Кріпосна» поділився фото зі спекотної і колоритної Чорногорії. Тарас зі своєю коханою Тіною активно проводить час у Монтенегро, де плаває на катері, відвідує екскурсії та мальовничі місця, а також катається на кабріолеті. Гірські серпантини, смачна їжа, дворики і європейські слов’яни приємно здивували Тараса Цимбалюка. Про це він написав у себе на сторінці в Instagram.

