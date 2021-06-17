Тарас Цимбалюк відпочиває в Чорногорії

Актор Тарас Цимбалюк вирушив у довгоочікувану відпустку. Знімання продовження легендарної костюмованої драми «Кріпосна» добігло кінця. А отже, час для відпочинку і мандрівок до країн, які стали доступні туристам. Так Тарас зі своєю коханою вирушив до Чорногорії. Фото з відпустки — дивіться в матеріалі.

Зірка і секс-символ драми «Кріпосна» поділився фото зі спекотної і колоритної Чорногорії. Тарас зі своєю коханою Тіною активно проводить час у Монтенегро, де плаває на катері, відвідує екскурсії та мальовничі місця, а також катається на кабріолеті. Гірські серпантини, смачна їжа, дворики і європейські слов’яни приємно здивували Тараса Цимбалюка. Про це він написав у себе на сторінці в Instagram.

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«Ми другий день у Чорногорії. Однозначно можна сказати, що це «наша» країна: гори, море, зелено, архітектурна гармонія і смачна їжа. Чудовий приклад того, що можна примножити/зберегти те, що дала природа. Європейські слов’яни в цьому сенсі нас приємно здивували. Сьогодні прибули з Петровацу до Котору, влаштували пішохідну оглядову екскурсію і три години кружляли навколо міста на катері. Однозначно варто виділити старе місто, котре представлено для туристів в чистоті. Ну, і архітектура… — всі кольори, кожна будівля… підібрані з чудовим смаком. Взагалі, якщо вам подобається естетика і кухня Італії, природа і шарм Монако — вам однозначно сюди, але це буде втричі дешевше. Переконались, щоб краще побачити будь-яку країну, краще взяти автомобіль напрокат — це максимальна туристична свобода. І, звичайно, окремий кайф катати по гірських серпантинах на кабріолеті. Попереду ще багато планів», — написав Тарас.

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