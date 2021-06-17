Актер Тарас Цымбалюк отправился в долгожданный отпуск. Съемки продолжения легендарной костюмированной драмы «Крепостная» подошли к концу. А значит, время для отдыха и путешествий в страны, которые стали доступны туристам. Так Тарас со своей возлюбленной отправился в Черногорию. Фото с отпуска — смотрите в материале.

Звезда и секс-символ драмы «Крепостная» поделился снимками из жаркой и колоритной Черногории. Тарас со своей возлюбленной Тиной активно проводит время в Монтенегро, где плавает на катере, посещает экскурсии и колоритные места, а также катается на кабриолете. Горные серпантины, вкусная еда, дворики и европейские славяне приятно удивили Тараса Цымбалюка. Об этом он написал у себя на странице в Instagram.

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«Мы второй день в Черногории. Однозначно можно сказать, что это “наша” страна: горы, море, зелено, архитектурная гармония и вкусная еда. Прекрасный пример того, что можно приумножить/сохранить то, что дала природа. Европейские славяне в этом смысле нас приятно удивили. Сегодня прибыли из Петроваца в Котор, устроили пешеходную обзорную экскурсию и три часа кружили вокруг города на катере. Однозначно стоит выделить старый город, который представлен для туристов в чистоте. Ну, и архитектура… — все цвета, каждое здание… подобраны с превосходным вкусом. Вообще, ежели вам нравится эстетика и кухня Италии, природа и шарм Монако — вам однозначно сюда, но это будет в три раза дешевле. Убедились, чтобы лучше увидеть любую страну, лучше взять автомобиль напрокат — это максимальная туристическая свобода. И, конечно, отдельный кайф катать по горным серпантинам на кабриолете. Впереди еще много планов», — написал Тарас.

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