5 лучших подарков для мужчины на День влюбленных от Наталки Денисенко

Актриса театра и кино Наталка Денисенко поделилась идеями, что можно подарить своему возлюбленному на День влюбленных. Если вы все еще не знаете, чем порадовать мужчину, то читайте о 5 лучших подарках по мнению Наталки Денисенко.

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Что подарить мужчине на 14 февраля?

Вкусный ужин и романтический вечер

«Купить себе красивое сексуальное белье и приготовить любимое блюдо М на ужин. Красивая, счастливая женщина и вкусная еда — это лучший подарок! Так считаю и я и мой муж», — рекомендует актриса.

Подарок из сферы увлечения мужчины

«Найти что-то классное из сферы его хобби. Когда мой муж занимался MMA, я нашла для него очень крутую тренировочную форму. В прошлом году это были часы постсоветского времени (он коллекционирует), ещё мой муж любит настольные игры. Я периодически интересуюсь его увлечениями и сохраняю себе», — рассказала Наталка

Домашнее спа

«Домашнее спа: ванна, массаж головы, спины, стоп, — это тоже очень любят мужчины. Можно даже сделать “сертификат на получение услуг” в красивой упаковке».

Впечатления

«Сейчас очень много классных сервисов, где можно подарить игру в пейнтбол, катание на квадроциклах, уроки по яхтингу, курсы экстремального вождения и т.д. Эмоции — это всегда запоминающееся», — также отмечает Денисенко.

Романтичное видео

«Есть очень много приложений, в которых очень легко монтировать (я пользуюсь InShot). Можно сделать слайд-шоу совместных фото или снять что-то специально, с юмором или что-то трогательное. Если есть желание и фантазия, то будет супер».

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Наталка ни в одном пункте не написала о дорогостоящем подарке. Знаете почему? Есть несколько причин, о которых рассказала сама актриса.

«Из моего опыта: настоящему мужчине очень неловко получать дорогостоящие подарки от женщины. И это понятно. Помню выражение лица Андрея, когда на Новый год я подарила ему новый айфон. Он был не очень доволен. Ведь настоящий мужчина такие вещи способен купить себе сам».

Также Наталка отмечает, что женщина не должна тратить много денег на мужчину. На энергетическом уровне это считается нехорошей штукой. Закон таков: женщина отдаёт свои эмоции, вдохновение, счастье, а мужчина — деньги и подарки ради этих чувств.

«Для мужчины куда приятнее будет ваше внимание, нежели сам подарок. То, что вы интересуетесь его увлечениями и вкусами, хотите сделать что-то особенно приятное, и будет самой большой ценностью», — заключила Наталка Денисенко.

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