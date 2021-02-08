5 найкращих подарунків для чоловіка на День закоханих від Наталки Денисенко

Актриса театру і кіно Наталка Денисенко поділилась ідеями, що можна подарувати своєму коханому на День закоханих. Якщо ви все ще не знаєте, чим порадувати чоловіка, то читайте про 5 найкращих подарунків на думку Наталки Денисенко.

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Що подарувати чоловікові на 14 лютого?

Смачна вечеря і романтичний вечір

«Купити собі красиву сексуальну білизну і приготувати улюблену страву Ч на вечерю. Красива, щаслива жінка і смачна їжа — це найкращий подарунок! Так вважаю і я, і мій чоловік», — рекомендує актриса.

Подарунок зі сфери захоплення чоловіка

«Знайти щось класне зі сфери його хобі. Коли мій чоловік займався MMA, я знайшла для нього дуже круту тренувальну форму. Минулого року це був годинник пострадянського часу (він колекціонує), ще мій чоловік любить настільні ігри. Я періодично цікавлюся його захопленнями і зберігаю собі», — розповіла Наталка.

Домашнє спа

«Домашнє спа: ванна, масаж голови, спини, стоп, — це теж дуже люблять чоловіки. Можна навіть зробити “сертифікат на отримання послуг” у красивій упаковці».

Враження

«Зараз дуже багато класних сервісів, де можна подарувати гру в пейнтбол, катання на квадроциклах, уроки з яхтингу, курси екстремального водіння тощо. Емоції — це завжди запам’ятовується», — також зазначає Денисенко.

Романтичне відео

«Є дуже багато додатків, у яких дуже легко монтувати (я користуюся InShot). Можна зробити слайд-шоу зі спільних фото або зняти щось спеціально, з гумором або зворушливе. Якщо є бажання і фантазія, то буде супер».

Наталка в жодному пункті не написала про коштовний подарунок. Знаєте чому? Є кілька причин, про які розповіла сама актриса.

«З мого досвіду: справжньому чоловікові дуже ніяково отримувати дороговартісні подарунки від жінки. І це зрозуміло. Пам’ятаю вираз обличчя Андрія, коли на Новий рік я подарувала йому новий айфон. Він був не дуже задоволений. Адже справжній чоловік такі речі спроможний купити собі сам».

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Також Наталка зазначає, що жінка не повинна витрачати багато грошей на чоловіка. На енергетичному рівні це вважається нехорошою штукою. Закон такий: жінка віддає свої емоції, натхнення, щастя, а чоловік — гроші й подарунки заради цих почуттів.

«Для чоловіка значно приємнішою буде ваша увага, ніж сам подарунок. Те, що ви цікавитеся його захопленнями і смаками, хочете зробити щось особливо приємне, і буде найбільшою цінністю», — підсумувала Наталка Денисенко.

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