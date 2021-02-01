5 найкращих фільмів про майбутнє від Наталки Денисенко

Актриса театру і кіно Наталка Денисенко поділилася добіркою улюблених фільмів про майбутнє. Деякі з них вона переглянула багато разів. Якщо ви також хочете зануритися у світ майбутнього і непередбачуваного — дивіться список футуристичних кінострічок від Наталки Денисенко.

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«Світ настільки багатогранний, усе так швидко змінюється, і для кожної людини є свій шлях і свої закони, які будуть працювати у неї особисто. Дуже цікаво і дивно жити…», — зізналася актриса.

Фільм «П’ятий елемент» Люка Бессона Наталка Денисенко переглянула разів 15, а то й більше. Крім того, він входить до списку найулюбленіших фільмів її дитинства.

«Назад у майбутнє» можна переглядати мільйони разів, вважає артистка, яка, до речі, кілька років тому озвучувала україномовну версію цього фільму.

Драма-трилер «Дитя людське», на думку Наталки, не залишить байдужим нікого.

Історія про штучний інтелект «Вона» ― шедевральний і творчий фільм з приголомшливим Хоакіном Феніксом.

«Час» — американський бойовик, який змусить вас задуматися про використання головного ресурсу — часу.

«Оплатити проїзд, “пікнувши руку”, — це те, що ми робимо вже сьогодні. Є над чим подумати», — підсумувала Наталка Денисенко.

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