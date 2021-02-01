5 лучших фильмов о будущем от Наталки Денисенко

Актриса театра и кино Наталка Денисенко поделилась подборкой любимых фильмов о будущем. Некоторые из них она пересмотрела множество раз. Если вы также хотите окунуться в мир будущего и непредсказуемого — смотрите список футуристических кинолент от Наталки Денисенко.

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«Мир настолько многогранен, все так быстро меняется, и для каждого человека есть свой путь и свои законы, которые будут работать у него лично. Очень интересно и удивительно жить…», — призналась актриса.

Фильм «Пятый элемент» Люка Бессона Наталка Денисенко пересмотрела раз 15, если не больше. Более того, он входит в список самых любимых фильмов её детства.

«Назад в будущее» можно пересматривать миллионы раз, считает артистка, которая, кстати, несколько лет назад озвучивала украиноязычную версию этого фильма.

Драма-триллер «Дитя человеческое», по мнению Наталки, не оставит равнодушным никого.

История об искусственном интеллекте «Она» ― шедевральный и творческий фильм с потрясающим Хоакином Фениксом.

«Время» — американский боевик, который заставит вас задуматься об использовании главного ресурса — времени.

«Оплатить проезд, “пикнув руку”, — это то, что мы делаем уже сегодня. Есть над чем подумать», — заключила Наталка Денисенко.

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