Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Тарас Цымбалюк получил серьезную травму на съемках

01.02.2021

Звезда сериала «Крепостная» и многосерийного проекта «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк сообщил, что получил серьезную травму на съемках. Работа актера всегда энергозатратна и порой даже опасна для здоровья. Так, профессиональный артист, который всецело отдается любимому делу, получил травму носа. Больше — в материале.

Работа актера всегда предусматривает разные амплуа и поведение героя. Безусловно, не всегда это безопасно, особенно когда приходится осваивать разные ремесла. Так, Тарас Цымбалюк признается, что прошел много испытаний и научился разным деятельностям своих героев. 

«Например, для “Крепостной” я ездил в кузницу и научился делать сам подковы и гвозди… для съемок “Янычара”, “Ворона” — фехтовал и учился ездить верхом и т.д. Все это реально интересно и является ключевой составляющей моей любви к профессии», — признается актер. 

Больше по теме: Cоня Присс поделилась первыми кадрами со съемок 3 сезона «Крепостной»

Однако недавно во время съемок сцены драки Тарасу пришлось вспомнить юношеский период. Партнер по площадке не рассчитал траекторию удара и попал в нос актеру.  

«Так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос… Сразу лужа крови, законченый на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложены швы, так как еще и имею рассечение», — написал в соцсети Тарас.

Теперь артиста ждет как минимум неделя больничного режима.

Редакция STB.UA желает Тарасу Цымбалюку скорейшего выздоровления. 

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить