Звезда сериала «Крепостная» и многосерийного проекта «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк сообщил, что получил серьезную травму на съемках. Работа актера всегда энергозатратна и порой даже опасна для здоровья. Так, профессиональный артист, который всецело отдается любимому делу, получил травму носа. Больше — в материале.

Работа актера всегда предусматривает разные амплуа и поведение героя. Безусловно, не всегда это безопасно, особенно когда приходится осваивать разные ремесла. Так, Тарас Цымбалюк признается, что прошел много испытаний и научился разным деятельностям своих героев.

«Например, для “Крепостной” я ездил в кузницу и научился делать сам подковы и гвозди… для съемок “Янычара”, “Ворона” — фехтовал и учился ездить верхом и т.д. Все это реально интересно и является ключевой составляющей моей любви к профессии», — признается актер.

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Однако недавно во время съемок сцены драки Тарасу пришлось вспомнить юношеский период. Партнер по площадке не рассчитал траекторию удара и попал в нос актеру.

«Так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос… Сразу лужа крови, законченый на половине съемочный день и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложены швы, так как еще и имею рассечение», — написал в соцсети Тарас.

Теперь артиста ждет как минимум неделя больничного режима.

Редакция STB.UA желает Тарасу Цымбалюку скорейшего выздоровления.

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