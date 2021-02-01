Тарас Цимбалюк зазнав серйозної травми на зйомках

Зірка серіалу «Кріпосна» і багатосерійного проєкту «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк повідомив, що зазнав серйозної травми на зйомках. Робота актора завжди енергозатратна і часом навіть небезпечна для здоров’я. Так, професійний артист, який повністю віддається улюбленій справі, зазнав травми носа. Більше — в матеріалі.

Робота актора завжди передбачає різні амплуа і поведінку героя. Безумовно, не завжди це безпечно, особливо коли доводиться освоювати різні ремесла. Так Тарас Цимбалюк зізнається, що пройшов багато випробувань і навчився різних діяльностей своїх героїв.

«Наприклад, для “Кріпосної” я їздив на кузню і навчився робити сам підкови і цвяхи… для зйомок «Яничара», «Ворона» — фехтував і навчався їздити верхи і т. д. Все це реально цікаво і є ключовою складовою моєї любові до професії», — зізнається актор.

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Однак нещодавно під час зйомок сцени бійки Тарасові довелося згадати юнацький період. Партнер по знімальному майданчику не розрахував траєкторію удару і влучив у ніс актору.

«Так вийшло, що мій партнер не розрахував траєкторію польоту руки, ще й трохи посковзнувся і дав мені в ніс… Одразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день і як результат: закритий перелом кісток носа, також наклали шви, бо ще й маю розсік», — написав у соцмережі Тарас.

Тепер на артиста чекає щонайменше тиждень лікарняного режиму.

Редакція STB.UA зичить Тарасові Цимбалюку якнайшвидшого одужання.

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