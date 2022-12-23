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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 9 выпуск от 23.12.2022 часть 2 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 9 выпуск от 23 декабря 2022 часть 2 - Индивидуальное свидание с Катей, индивидуальное свидание с Сашей Мудрой. Холостяк 12 эфир от 23.12.2022
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Выпуск 9 | 23.12.2022 | Сезон 12

С возвращением в шоу Холостяк 12 сезон 9 выпуск от 23.12.2022, в котором на индивидуальные свидания пойдут Катя и Саша Мудра.

Каждая из этих девушек вызывает у Алекса сомнения. Саша кажется холостяку слишком конфликтной, а Катя – безынициативной. Однако на свиданиях на девятой неделе участницы попытались доказать холостяку, что его опасения напрасны.

Катя предложила Алексу сделать парные татуировки, от чего мужчина прямо в шоке. А Саша Мудрая устроила для Алекса сказочный день, однако разрушила впечатление от него лишь одной фразой. Что такого сказала девушка? Узнаете в реалити Холостяк 12 сезон 9 выпуск от 23.12.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 9 выпуск от 23.12.2022

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