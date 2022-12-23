Выпуск 9 | 23.12.2022 | Сезон 12

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Перед началом церемонии Александра Погорелова напомнила, что эта неделя посвящена самоуправлению, поэтому сама организовала тет-а-тет с Алексом. Девушке было важно объяснить холостяку, что все сказанное о ней Сашей Мудрой – тотальная ложь.

Услышав эту информацию, Алекс Топольский появился перед девушками крайне напряженным. Неужели холостяк выгонит из реалити одну из своих фавориток прямо на глазах ее конкуренток? Ответ на этот вопрос вы узнаете прямо сейчас в проекте Холостяк 12 сезон 9 выпуск от 23.12.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 9 выпуск от 23.12.2022