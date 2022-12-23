Выпуск 9 | 23.12.2022 | Сезон 12

На проекте Холостяк 12 сезон 9 выпуск от 23.12.2022 начинается неделя самоуправления. На прошлой церемонии роз девушки сами решали, кто идет на индивидуальное свидание, а кто на групповое.

Ни один выпуск в реалити не обходится без скандалов вокруг Саши Мудрой. Эта неделя не стала исключением. Алекс Топольский поймал Сашу на откровенной лжи, которая к тому же касалась другой участницы реалити – Александры Погореловой. Останется ли Саша в реалити после такого?

Парные татуировки, откровенная фотосессия и игры престолов в доме девушек – что еще произошло с участниками по возвращению в Киев? Столичная романтика ждет вас прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 9 выпуск от 23.12.2022 на сайте СТБ.

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