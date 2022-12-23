Випуск 9 | 23.12.2022 | Сезон 12

На проєкті Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 починається тиждень самоврядування. На минулій церемонії троянд дівчата самі вирішували, хто йде на індивідуальне побачення, а хто – на групове.

Жоден випуск у реаліті не обходиться без скандалів довкола Саші Мудрої. Цей тиждень не став виключенням. Алекс Топольський спіймав Сашу на відвертій брехні, яка до того ж стосувалася іншої учасниці реаліті – Олександри Погорєлової. Чи залишиться Саша у реаліті після такого?

Парні татуювання, відверта фотосесія та гра престолів у будинку дівчат – що ще відбулося з учасниками після повернення до Києва? Столична романтика чекає на вас просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 на сайті СТБ.

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