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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 частина 3 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 9 випуск від 23 грудня 2022 частина 3 - Церемонія троянд. Холостяк 12 ефір від 23.12.2022
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Дивіться надзвичайно напружену церемонію троянд у шоу Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 на сайті СТБ.

Перед початком церемонії Олександра Погорєлова нагадала, що цей тиждень присвячений самоврядуванню, тому сама організувала тет-а-тет з Алексом. Дівчині було важливо пояснити холостяку, що все сказане про неї Сашею Мудрою – тотальна брехня.

Почувши цю інформацію, Алекс Топольський з’явився перед дівчатами вкрай напруженим. Невже холостяк вижене з реаліті одну зі своїх фавориток просто на очах її конкуренток? Відповідь на це запитання ви дізнаєтеся просто зараз у проєкті Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022

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