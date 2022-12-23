Випуск 9 | 23.12.2022 | Сезон 12

Дивіться надзвичайно напружену церемонію троянд у шоу Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 на сайті СТБ.

Перед початком церемонії Олександра Погорєлова нагадала, що цей тиждень присвячений самоврядуванню, тому сама організувала тет-а-тет з Алексом. Дівчині було важливо пояснити холостяку, що все сказане про неї Сашею Мудрою – тотальна брехня.

Почувши цю інформацію, Алекс Топольський з’явився перед дівчатами вкрай напруженим. Невже холостяк вижене з реаліті одну зі своїх фавориток просто на очах її конкуренток? Відповідь на це запитання ви дізнаєтеся просто зараз у проєкті Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022