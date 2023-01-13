Выпуск 12 | 13.01.2023 | Сезон 12

Результат фінального вибору Алекса Топольського ви побачите просто зараз у романтичному реаліті Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023. Але перед тим, як зустрітися з дівчатами на останній церемонії троянд, Алекс згадав історію своїх стосунків з кожною з фіналісток – Катею та Сашею.

Побачення з Сашею Мудрою завжди були яскравими та пристрасними, а з Катею – веселими та романтичними. З Сашею Алекс одразу з головою поринув у вир нового почуття, а Катя й досі не зізналась холостяку в своїх почуттях. Тож, кого з цих дівчат Алекс Топольський обрав у фіналі проєкту? Дізнаєтеся просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023