Выпуск 12 | 13.01.2023 | Сезон 12

Ви дивитеся найромантичніше реаліті країни Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2022, в якому відбудуться фінальні побачення Алекса Топольського з учасницями шоу. Немає сумнівів, що у холостяка є сильні почуття до кожної з дівчат. Проте в Алекса є й певні сумніви стосовно учасниць.

Алекс Топольський все ще не впевнений, що Катя по-справжньому закохана в нього, а особливо після зустрічі з її родиною. А Саша Мудра так часто ставала причиною скандалів у будинку дівчат, що Алекс і досі не розуміє, яка Саша справжня. На фінальних побаченнях у проєкті Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023 головний герой зможе розставити всі крапки над і у відносинах з учасницями.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 12 випуск 3 частина від 13.01.2023