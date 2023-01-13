Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Холостяк
Дивіться також
Холостяк 12 сезон випуск 12 від 13.01.2023 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 12 частина 1 від 13.01.2023

 Холостяк 12 сезон випуск 12 від 13.01.2023 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 12 частина 2 від 13.01.2023

 Холостяк 12 сезон випуск 12 від 13.01.2023 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 12 частина 3 від 13.01.2023
Холостяк Выпуск 12 Холостяк 12 сезон випуск 12 від 13.01.2023
Выпуск 12 | 13.01.2023 | Сезон 12

Довгоочікуваний фінал найромантичнішого реаліті країни дивіться просто зараз у проєкті Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023 на сайті СТБ.

На початку останнього тижня шоу Алекс Топольський познайомив Сашу та Катю зі своєю мамою. Пані Наталя влаштувала допит кожній фіналістці і склала своє враження про дівчат. Хто з учасниць викликала в мами Алекса найбільше сумнівів? Дізнаєтеся просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон.

Як і було обіцяно на минулій церемонії троянд, Алекс і фіналістки вирушили на острів Мадейра. Саме тут відбулися останні побачення сезону, а також найважливіша церемонія троянд. Хто стала обраницею Алекса Топольського? Ім’я переможниці реаліті ви дізнаєтеся просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати