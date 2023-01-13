Выпуск 12 | 13.01.2023 | Сезон 12

Довгоочікуваний фінал найромантичнішого реаліті країни дивіться просто зараз у проєкті Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023 на сайті СТБ.

На початку останнього тижня шоу Алекс Топольський познайомив Сашу та Катю зі своєю мамою. Пані Наталя влаштувала допит кожній фіналістці і склала своє враження про дівчат. Хто з учасниць викликала в мами Алекса найбільше сумнівів? Дізнаєтеся просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон.

Як і було обіцяно на минулій церемонії троянд, Алекс і фіналістки вирушили на острів Мадейра. Саме тут відбулися останні побачення сезону, а також найважливіша церемонія троянд. Хто стала обраницею Алекса Топольського? Ім’я переможниці реаліті ви дізнаєтеся просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023