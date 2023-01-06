Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Холостяк
Дивіться також
Холостяк 12 сезон випуск 11 від 06.01.2023 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 11 частина 1 від 06.01.2023

 Холостяк 12 сезон випуск 11 від 06.01.2023 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 11 частина 2 від 06.01.2023

 Холостяк 12 сезон випуск 11 від 06.01.2023 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 11 частина 3 від 06.01.2023
Холостяк Випуск 11 Холостяк 12 сезон випуск 11 від 06.01.2023
Випуск 11 | 06.01.2023 | Сезон 12

Не пропустіть тиждень знайомств з родичами учасниць у проєкті Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023.

Зустріч Алекса з батьками Каті відбулася у РАЦСі, де парі довелося пройти невеликий тест на знання одне одного. Тато Марини запросив холостяка на родинну ферму, де у дівчини мало не сталася істерика. Невже учасниця і досі соромиться того, що вона з села? Дізнаєтеся у реаліті Холостяк 12 сезон 11 випуск.

Олександра познайомила Алекса не тільки з батьками, але й з найкращими друзями. А от зустріч з Сашею Мудрою відбулася саме так, як і було оголошено минулого тижня, – без її родини. Чому мама Саші відмовилася знайомитися з Алексом? Та який сюрприз чекав на дівчину на церемонії троянд? Дивіться у шоу Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати