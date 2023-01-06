Випуск 11 | 06.01.2023 | Сезон 12

Не пропустіть тиждень знайомств з родичами учасниць у проєкті Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023.

Зустріч Алекса з батьками Каті відбулася у РАЦСі, де парі довелося пройти невеликий тест на знання одне одного. Тато Марини запросив холостяка на родинну ферму, де у дівчини мало не сталася істерика. Невже учасниця і досі соромиться того, що вона з села? Дізнаєтеся у реаліті Холостяк 12 сезон 11 випуск.

Олександра познайомила Алекса не тільки з батьками, але й з найкращими друзями. А от зустріч з Сашею Мудрою відбулася саме так, як і було оголошено минулого тижня, – без її родини. Чому мама Саші відмовилася знайомитися з Алексом? Та який сюрприз чекав на дівчину на церемонії троянд? Дивіться у шоу Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022