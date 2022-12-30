Випуск 10 | 30.12.2022 | Сезон 12

Тиждень з’ясування стосунків починається просто зараз у романтичному реаліті Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022.

Алекс вирішив присвятити кожне індивідуальне побачення проблемам, які вже встигли виникнути у стосунках з дівчатами. З Юлею «Медузою» Алекс з’ясовував питання довіри, з Мариною повертав романтику, з Олександрою Погорєловою розпалював пристрасть, а з Катею шукав енергію та драйв.

Проте найважче випробування чекало на Сашу Мудру, до якої у Алекса були претензії з приводу ставлення дівчини до побуту та майбутньої родини. Для цього холостяк запросив Сашу до будинку Григорія та Христини Решетників, де у пари була можливість поспілкуватися з трьома маленькими синами подружжя. Чи змогла Саша показати себе як потенційно хороша мати? І яким дівчина бачить розподіл хатніх обов’язків? Про все це ви дізнаєтесь у реаліті Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022.

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