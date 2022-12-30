Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Холостяк

Video: Холостяк (2022) 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 частина 2 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 10 випуск від 30 грудня 2022 частина 2 - Продовження побачення з Сашею Мудрою; побачення з Олександрою Погорєловою; побачення з Катею. Холостяк 12 ефір від 30.12.2022
Дивіться також
Холостяк (2022) 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 10 частина 1 від 30.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 10 частина 3 від 30.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 9 частина 1 від 23.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 9 частина 2 від 23.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 9 частина 3 від 23.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 8 частина 1 від 16.12.2022
Холостяк Сезон 12 Випуск 10 Холостяк 12 сезон випуск 10 частина 2 від 30.12.2022
Випуск 10 | 30.12.2022 | Сезон 12

З поверненням у шоу Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022, в якому продовжується побачення з Сашею Мудрою. Учасниця і холостяк вже встигли трохи поспілкуватися, поки розважали дітей Григорія та Христини Решетників. Саша повідомила Алексу, що готова познайомити його зі своїми батьками, проте пізніше з’ясувалося, що це брехня. Чи пробачить Алекс Саші черговий обман?

Побачення з Олександрою Погорєловою холостяк вирішив присвятити пристрасті, адже не відчуває достатньо сексуальної енергії в стосунках з дівчиною. Пара вирушила на майстер-клас з бачати, що дуже засмутило Олександру. Але чому? І як відбулося побачення з Катею, темою якого була енергія? Дивіться у реаліті Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 10 випуск 3 частина від 30.12.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати