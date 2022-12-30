Випуск 10 | 30.12.2022 | Сезон 12

З поверненням у шоу Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022, в якому продовжується побачення з Сашею Мудрою. Учасниця і холостяк вже встигли трохи поспілкуватися, поки розважали дітей Григорія та Христини Решетників. Саша повідомила Алексу, що готова познайомити його зі своїми батьками, проте пізніше з’ясувалося, що це брехня. Чи пробачить Алекс Саші черговий обман?

Побачення з Олександрою Погорєловою холостяк вирішив присвятити пристрасті, адже не відчуває достатньо сексуальної енергії в стосунках з дівчиною. Пара вирушила на майстер-клас з бачати, що дуже засмутило Олександру. Але чому? І як відбулося побачення з Катею, темою якого була енергія? Дивіться у реаліті Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 10 випуск 3 частина від 30.12.2022