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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 частина 2 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 11 випуск від 06 січня 2022 частина 2 - знайомство з батьками Олександри; знайомство з друзями Саші Мудрої. Холостяк 12 ефір від 06.01.2023
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Холостяк (2022) 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 11 частина 1 від 06.01.2023

 Холостяк (2022) 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 11 частина 3 від 06.01.2023

 Холостяк (2022) 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 10 частина 1 від 30.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 10 частина 2 від 30.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 10 частина 3 від 30.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 частина 2 дивитись онлайн
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Холостяк Сезон 12 Випуск 11 Холостяк 12 сезон випуск 11 частина 2 від 06.01.2023
Випуск 11 | 06.01.2023 | Сезон 12

Ви дивитеся шоу Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023, у якому на зустріч з Алексом Топольським вирушає Олександра. Спочатку дівчина познайомила Алекса зі своїми найближчими друзями і лише після цього – з батьками. Саме після спілкування з ними у холостяка з’явилися сумніви стосовно Олександри. Проте чого саме вони стосувалися? Дивіться в проєкті Холостяк 12 сезон.

Ще минулого тижня Саша Мудра приголомшила Алекса новиною – її батьки не збираються знайомитись з холостяком. Мама та вітчим обрали відпочинок замість зустрічі з донькою та її потенційним обранцем. Та чи це дійсно справжня причина їхнього небажання з’являтися на проєкті? Дізнаєтесь у шоу Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 11 випуск 3 частина від 06.01.2023

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