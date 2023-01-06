Випуск 11 | 06.01.2023 | Сезон 12

Ви дивитеся шоу Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023, у якому на зустріч з Алексом Топольським вирушає Олександра. Спочатку дівчина познайомила Алекса зі своїми найближчими друзями і лише після цього – з батьками. Саме після спілкування з ними у холостяка з’явилися сумніви стосовно Олександри. Проте чого саме вони стосувалися? Дивіться в проєкті Холостяк 12 сезон.

Ще минулого тижня Саша Мудра приголомшила Алекса новиною – її батьки не збираються знайомитись з холостяком. Мама та вітчим обрали відпочинок замість зустрічі з донькою та її потенційним обранцем. Та чи це дійсно справжня причина їхнього небажання з’являтися на проєкті? Дізнаєтесь у шоу Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 11 випуск 3 частина від 06.01.2023