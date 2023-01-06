Выпуск 11 | 06.01.2023 | Сезон 12

Вы смотрите шоу Холостяк 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023, в котором на встречу с Алексом Топольским отправляется Александра. Сначала девушка познакомила Алекса со своими ближайшими друзьями и только после этого – с родителями. Именно после общения с ними у холостяка появились сомнения по поводу Александры. Однако чего именно они касались? Смотрите в проекте Холостяк 12 сезон.

Еще на прошлой неделе Саша Мудрая ошеломила Алекса новостью – ее родители не собираются знакомиться с холостяком. Мама и отчим выбрали отдых вместо встречи с дочерью и ее потенциальным избранником. Действительно ли это истинная причина их нежелания появляться на проекте? Узнаете в шоу Холостяк 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 11 выпуск 3 часть от 06.01.2023