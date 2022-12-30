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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022 часть 1 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 10 выпуск от 30 декабря 2022 часть 1 - Свидание с Юлей «Медузой»; свидание с Мариной; свидание с Сашей Мудрой. Холостяк 12 эфир от 30.12.2022
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Смотрите онлайн реалити Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022 на сайте СТБ, в котором на индивидуальное свидание отправляется Юля «Медуза». Главной темой встречи Алекс назначил доверие, ведь замечает, что девушка крайне осторожно демонстрирует свои чувства. Удастся ли Юле наконец довериться Алексу? Узнаете в реалити Холостяк 12 сезон.

Следующей на свидание отправилась Марина, в отношениях с которой Алексу не хватает романтики. Поэтому на встрече с ней холостяк пытался быть максимально чувственным и даже написал девушке трогательное письмо. Но именно это послание на бумаге стало для Марины и всех девушек в доме яблоком раздора на этой неделе. Почему письмо от Алекса так повлияло на отношения между участницами? Узнаете в проекте Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022

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