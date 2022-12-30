Выпуск 10 | 30.12.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн реалити Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022 на сайте СТБ, в котором на индивидуальное свидание отправляется Юля «Медуза». Главной темой встречи Алекс назначил доверие, ведь замечает, что девушка крайне осторожно демонстрирует свои чувства. Удастся ли Юле наконец довериться Алексу? Узнаете в реалити Холостяк 12 сезон.

Следующей на свидание отправилась Марина, в отношениях с которой Алексу не хватает романтики. Поэтому на встрече с ней холостяк пытался быть максимально чувственным и даже написал девушке трогательное письмо. Но именно это послание на бумаге стало для Марины и всех девушек в доме яблоком раздора на этой неделе. Почему письмо от Алекса так повлияло на отношения между участницами? Узнаете в проекте Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 10 выпуск 2 часть от 30.12.2022