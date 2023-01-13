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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023 часть 2 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 12 выпуск от 13 января 2022 часть 2 - Финальные индивидуальные свидания с Катей и Сашей Мудрой. Холостяк 12 эфир от 13.01.2023
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Выпуск 12 | 13.01.2023 | Сезон 12

Вы смотрите самое романтическое реалити страны Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2022, в котором состоятся финальные свидания Алекса Топольского с участницами шоу. Нет сомнений, что у холостяка есть сильные чувства к каждой из девушек. Однако у Алекса есть и определенные сомнения по поводу участниц.

Алекс Топольский все еще не уверен, что Катя по-настоящему влюблена в него, особенно после встречи с ее семьей. А Саша Мудрая так часто становилась причиной скандалов в доме девушек, что Алекс до сих пор не понимает, какая Саша настоящая. На финальных свиданиях в проекте Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023 главный герой сможет расставить все точки над і в отношениях с участницами.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 12 выпуск 3 часть от 13.01.2023

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