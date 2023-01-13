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Долгожданный финал самого романтического реалити страны смотрите прямо сейчас в проекте Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023 на сайте СТБ.

В начале последней недели шоу Алекс Топольский познакомил Сашу и Катю со своей мамой. Наталья устроила допрос каждой финалистке и сложила свое впечатление о девушках. Кто из участниц вызвала у мамы Алекса больше сомнений? Узнаете прямо сейчас в шоу Холостяк 12 сезон.

Как и было обещано на прошлой церемонии роз, Алекс и финалистки отправились на остров Мадейра. Именно здесь прошли последние свидания сезона, а также важнейшая церемония роз. Кто стала избранницей Алекса Топольского? Имя победительницы реалити вы узнаете прямо сейчас в шоу Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023 на сайте СТБ.

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