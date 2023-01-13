Выпуск 12 | 13.01.2023 | Сезон 12

Романтическое реалити Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023 начинается прямо сейчас на сайте СТБ! Алекс Топольский на прошлой неделе познакомился с родителями финалисток, и теперь пора познакомить Сашу и Катю и со своей мамой.

Наталья сразу очень придирчиво отнеслась к девушкам и начала задавать много вопросов. Маме Алекса было интересно узнать, насколько участницы самостоятельны и готовы к быту и детям, и об их планах. Так кто же из финалисток понравилась Наталье больше? Но прислушался ли Алекс к советам мамы? Смотрите в шоу Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 12 выпуск 2 часть от 13.01.2023