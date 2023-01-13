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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023 часть 1 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 12 выпуск от 13 января 2022 часть 1 - Знакомство Кати и Саши с мамой Алекса. Холостяк 12 эфир от 13.01.2023
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Выпуск 12 | 13.01.2023 | Сезон 12

Романтическое реалити Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023 начинается прямо сейчас на сайте СТБ! Алекс Топольский на прошлой неделе познакомился с родителями финалисток, и теперь пора познакомить Сашу и Катю и со своей мамой.

Наталья сразу очень придирчиво отнеслась к девушкам и начала задавать много вопросов. Маме Алекса было интересно узнать, насколько участницы самостоятельны и готовы к быту и детям, и об их планах. Так кто же из финалисток понравилась Наталье больше? Но прислушался ли Алекс к советам мамы? Смотрите в шоу Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023

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