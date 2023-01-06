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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 часть 1 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 11 выпуск от 06 января 2022 часть 1 - знакомство с родителями Кати; знакомство с родителями Марины. Холостяк 12 эфир от 06.01.2023
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Выпуск 11 | 06.01.2023 | Сезон 12

Смотрите онлайн романтическое реалити Холостяк 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 на сайте СТБ. На прошлой церемонии роз Алекс Топольский получил приглашение от родителей Кати. Поэтому на одиннадцатой неделе реалити Алекс и Катя сразу отправились в ЗАГС, где работают мама и папа девушки. На этой встрече холостяк узнал об истинных причинах пребывания Кати на проекте. Эту шокирующую информацию вы услышите прямо сейчас в шоу Холостяк 12 сезон!

Следующей на встречу с Алексом отправилась Марина, чей отец пригласил холостяка на семейную ферму. Там у девушки чуть не произошел нервный срыв. Но из-за чего? Неужели Марина до сих пор стесняется того факта, что она из села? Узнаете в реалити Холостяк 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 11 выпуск 2 часть от 06.01.2023

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