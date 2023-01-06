Випуск 11 | 06.01.2023 | Сезон 12

Дивіться онлайн романтичне реаліті Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 на сайті СТБ. На минулій церемонії троянд Алекс Топольський отримав запрошення від батьків Каті. Тож на одинадцятому тижні реаліті Алекс та Катя одразу вирушили до РАЦСу, де працюють мама й тато дівчини. На цій зустрічі холостяк дізнався про істинні причини перебування Каті на проєкті. Цю шокуючу інформацію ви почуєте просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон!

Наступною на зустріч з Алексом вирушила Марина, чий батько запросив холостяка на родинну ферму. Саме там у дівчини мало не стався нервовий зрив. Але через що? Невже дівчина й досі соромиться того факту, що вона з села? Дізнаєтеся в реаліті Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 11 випуск 2 частина від 06.01.2023