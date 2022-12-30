Випуск 10 | 30.12.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн реаліті Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 на сайті СТБ, в якому на індивідуальне побачення вирушає Юля «Медуза». Головною темою зустрічі Алекс зробив довіру, адже помічає, що дівчина вкрай обережно демонструє свої почуття. Чи вдасться Юлі нарешті довіритися Алексу? Дізнаєтесь у реаліті Холостяк 12 сезон.

Наступною на побачення вирушила Марина, у стосунках з якою Алексу не вистачає романтики. Тож на зустрічі з нею холостяк намагався бути максимально чуттєвим та навіть написав дівчині зворушливого листа. Але саме це послання на папері стало для Марини і всіх дівчат у будинку яблуком розбрату цього тижня. Чому лист від Алекса так вплинув на стосунки між учасницями? Дізнаєтеся у проєкті Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 10 випуск 2 частина від 30.12.2022