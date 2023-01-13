Выпуск 12 | 13.01.2023 | Сезон 12

Романтичне реаліті Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023 починається просто зараз на сайті СТБ! Алекс Топольський минулого тижня познайомився з батьками фіналісток, і тепер настав час познайомити Сашу та Катю і зі своєю мамою.

Пані Наталя одразу дуже прискіпливо поставилася до дівчат і почала ставити багато запитань. Мамі Алекса було цікаво дізнатися, наскільки учасниці самостійно, готові до побуту та дітей, і про їхні плани. То хто ж з фіналісток сподобалася пані Наталі більше? Та чи прислухався Алекс до порад мами? Дивіться у шоу Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 12 випуск від 13.01.2023

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 12 випуск 2 частина від 13.01.2023