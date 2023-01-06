Випуск 11 | 06.01.2023 | Сезон 12

Дивіться онлайн найважчу церемонію троянд у романтичному реаліті Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023 на сайті СТБ. Перед фіналом Алексу Топольському довелося попрощатися одразу з двома дівчатами. Вибір був надскладний, адже у холостяка вже з’явилися почуття до кожної з чотирьох учасниць.

Проте саме зустрічі з їхніми родинами стали вирішальними. Однак залишилося одне не закрите питання – батьки Саші Мудрої, з якими у Алекса не було можливості поспілкуватися. Тож на найскандальнішу учасницю проєкту на церемонії троянд чекав сюрприз… Та чи був він приємним? Відповідь – в 11 випуску від 06.01.2023 шоу Холостяк 12 сезон.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 11 випуск від 06.01.2023